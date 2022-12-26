2022/12/26 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vEeWUeCsPpw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المعارض علي الشعلان : ايران طلبت من السوداني فتح خط مع مصر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المعارض علي الشعلان : ايران طلبت من السوداني فتح خط مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).