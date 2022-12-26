بعد واسط.. صلاح الدين تعطل دوام المدارس اليوم الاثنين

2022/12/26 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس اليوم الاثنين.

وذكرت المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليوم الاثنين المصادف 26_12_2022".

وأضافت، أن "ذلك يأتي استجابة لمطالبات الأهالي في عموم مدن المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وصعوبة التنقل بين الطرق نتيجة تشكل الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى".

وبينت أن "العطلة يستثنى من ذلك مدارس قضاء بلد لمشاركتهم في احتفالات الذكرى الثامنة (بلد الصمود)".

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