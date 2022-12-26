واسط تعطل دوام المدارس ليوم غد الاثنين

2022/12/26 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -واسط

أعلنت محافظة واسط، اليوم الأحد، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وحسب توجيهات محافظ واسط تقرر ان يكون يوم غدا الاثنين عطلة رسمية لجميعمدارس محافظة واسط بما فيها المدارس الأهلية".

وأضاف أن "العطلة تشمل الطلبة والتلاميذ فقط اما الكوادر التربوية دوام رسمي سيكون التاسعة صباحا حسب التبليغ السابق".

تحرير: أ خ

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