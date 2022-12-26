هجوم يستهدف محطتي كهرباء فرعيتين بولاية واشنطن

2022/12/26 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأميركية بولاية واشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسبما قالت شركة المرافق المحلية، الأحد .

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