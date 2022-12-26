2022/12/26 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: انقطعت السبل أمام المواطنين والموظفين في محافظة بابل بعد غرق شوارعهم...

ظهرت المقالة مشروع مجاري الحلة..



انتظره المواطنون ثمان سنوات..



لكن أمواله تبخّرت!!! أولاً على المسلة.

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