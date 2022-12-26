2022/12/26 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يرفع ارتفاع سعر صرف الدولار، من منسوب الاستياء الشعبي في العراق...

ظهرت المقالة مواقف ضبابية للحكومة من سعر الصرف..



والمالكي تنبأ باستفحال الأزمة مبكرا أولاً على المسلة.

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