القضاء العراقي ينهي الجدل | شاهد التفاصيل

2022/12/26 | 02:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ورد على لسان احد رجال الدين انه توجد محاكم توثق عقود ما يسمى (زواج المثليين) ونوضح ان المحاكم الموجوده في العراق منشئة بموجب احكام قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ولا يوجد محاكم من هذا النوع في العراق وندعو الجميع الى مراعاة الدقة والمصداقية فيما يصدر عنهم.

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