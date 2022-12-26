2022/12/26 | 03:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل العشرات من الأشخاص إلى المستشفى في أعقاب تعرض حافلة لحادث خطير على طريق سريع في بريتش كولومبيا عشية عيد الميلاد.قال مسؤولون إن حافلة الركاب تعرضت للحادث على الطريق السريع 97C بين Kelownag Merritt يوم السبت، مما أدى إلى استجابة “كود برتقالي” في هيئة الصحة الداخلية’ علما أن الكود البرتقالي ينشط بعد الكوارث أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل 53 مصابا إلى المستشفى بعد حادث خطير على طريق سريع في بريتش كولومبيا شبكة القيقب الدولية.

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