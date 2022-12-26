العثور على ثمانية ناجين من انهيار ثلجي في النمسا والبحث مستمر عن مفقودَين

2022/12/26 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا,-(أ ف ب) – عُثر على ثمانية من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طُمروا الأحد في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا، ولا زال البحث جاريا عن شخصين، وفق أجهزة الإغاثة.وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.وكانت […]

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