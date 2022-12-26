الأردن يحبط محاولة إدخال نحو الف كيلوغرام من المخدرات من العراق

2022/12/26 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة عامة من أحد شوارع عمان بتاريخ 23 آب/اغسطس 2020 © ا ف ب/ارشيف خليل مزرعاوي عمان (أ ف ب) – أعلنت السلطات الأمنية الأردنية في بيان الأحد إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي العراقية وضبط ما يعادل ألف كيلوغرام من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر.ونقل البيان عن […]

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