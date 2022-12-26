2022/12/26 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس أساقفة كانتربري، وكل المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالعربية والإنجليزية.. شيخ الأزهر يهنئ الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالعربية والإنجليزية.. شيخ الأزهر يهنئ الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).