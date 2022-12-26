وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في قاعدة انجلز الجوية الروسية

2022/12/26 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أن دوي انفجارات سمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

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