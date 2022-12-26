التربية تنفي تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين

2022/12/26 | 06:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “لا صحّة لخبر وجود عطلة رسميّة ليوم غد الإثنين للمدارس من وزارة التربية، إنما لدينا صعوبة وصول لعدد محدود من المدارس بسبب الأمطار وبنطاق ضيّق جداً، أما […]

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