2022/12/26 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن العملاق السعودي، نادي النصر، ينافس نادي برشلونة في السعي وراء لاعب تشيلسي المخضرم، نجولو كانتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العملاق السعودي" ينافس برشلونة في السعي وراء لاعب تشيلسي المخضرم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العملاق السعودي" ينافس برشلونة في السعي وراء لاعب تشيلسي المخضرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).