الكمارك تضبط متهماً بحوزته حبوب مخدرة في البصرة

2022/12/26 | 08:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة كمارك، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة في محافظة البصرة.

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