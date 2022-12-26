2022/12/26 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعـلـنـت وزارة التخطيط، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بلغ 7.3 ملايين دينار في العام 2021.

وقــال الـجـهـاز المــركــزي لـلإحـصـاء الـتـابـع لــلــوزارة في احصائية رسمية أن “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجـمـالـي بـالأسـعـار الـجـاريـة بلغ 7.3 ملايين ديـنـار فـي سنة 2021 ،مرتفعا 73.32بــالمــئــة عـن سنة 2020 التي بلغ فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 5.5 ملايين دينار .

وأضاف الجهاز أن “مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بلغت 45.1 بالمئة، مرتفعة عن العام 2020 الذي بلغت نسبته 28.4 بالمئة، بينما بلغت مساهمة نشاط الزراعة في الناتج المحلي 3.9 بالمئة، منخفضةعن العام 2020 الذي بلغت مساهمته 5.9 بالمئة”، مبيناً أن “نسبة نشاط الصناعة من الناتج المحلي بلغت 2بالمئة منخفضةعن العام 2020 الذي بلغت 2.75 بالمئة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط: 7 ملايين دينار نصيب الفرد العراقي من الناتج الاجمالي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التخطيط: 7 ملايين دينار نصيب الفرد العراقي من الناتج الاجمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).