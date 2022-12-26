مطار بغداد يعلن توقف الحركة الجوية بسبب الضباب الكثيف

2022/12/26 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية.وذكرت إدارة المطار في بيان ، إن "حركة الملاحة توقفت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م".وأضاف البيان، أنه "سيتم الإعلام عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

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