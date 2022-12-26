الرافدين يعلن ايقاف عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير للمواطنين 

2022/12/26 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ايقاف عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير للزبائن بدءا من الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦ ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي ومن اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير وتنظيم الموازنات فقد قرر المصرف ايقاف عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير".

واشار البيان الى ان "المصرف قرر ايضا غلق ابوابه في جميع الفروع في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١/٢ والتوقف عن اجراء كافة المعاملات الخاصة بالزبائن حتى انتهاء الجرد والتدقيق السنوي".

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