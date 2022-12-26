اعتقال 27 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك

2022/12/26 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاثنين، القاء القبض على 27 أجنبياً مخالفاً في محافظة كركوك.

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