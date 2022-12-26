2022/12/26 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرار بتقديم منحة مالية الى العراق بقيمة أربعة مليون يورو لمواجهة ارتفاع غلاء المعيشة والاسعار داخل البلاد.

وأوضح الاتحاد من خلال موقعه الرسمي، وبحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، أن "ارتفاع أسعار الغذاء وغياب الاستقرار السياسي والتغير المناخي والجفاف بالإضافة الى الغزو الروسي لأوكرانيا، القى بظلاله على العديد من العراقيين الذين بات جزء منهم غير قادر على سد حاجته الأساسية"، على حد تعبيره.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لمواجهة الازمات جانيز لنسرك، إن "العديد من العراقيين وخصوصا النازحين منهم تأثروا بشكل كبير من تدهور الأمان الغذائي داخل البلاد، هؤلاء الذين يواجهون مصاعب من الأساس في توفيرها، باتوا اليوم يعانون بشكل أكبر".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراقيين من الطبقات الاضعف ولهذا الغرض خصصنا أربعة مليون يورو لمساعدتهم على المرور خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأوضح البيان أن "الاموال ستوفر المستلزمات الأساسية لنحو أربعة ألف مواطن نازح داخل العراق سواء داخل المخيمات المؤقتة او ممن حصلوا على سكان مؤقت خارجي، بالإضافة الى تقديم مساعدات لنحو ألف عائلة أخرى يعاني أحد افرادها على الأقل من مرض مستعصي او خطير"، على حد تعبيره.

يشار الى ان أسعار الصرف المحلية للدولار شهدت ارتفاعا يوم أمس الاحد، بعد أيام من الجدل في الشارع العراقي وبين المختصين حول محاولات حكومية لتقليل السعر من بينها خطة لاعتماد عملات اجنبية أخرى في التعاملات المصرفية العراقية، وبحسب ما بينت (بغداد اليوم)، في تقرير سابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدخل على خط أزمة ارتفاع الدولار في العراق.. منحة بـ4 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يدخل على خط أزمة ارتفاع الدولار في العراق.. منحة بـ4 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).