2022/12/26 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، اطلاق استمارة التعيين للاوائل وحملة الشهادات.

وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إطلاق استمارة التقديم على الدرجات المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والمستحدثة من قِبل وزارة المالية والواردة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب كتابهم بالعدد ( 74219 ) في 23/12/2022".

ودعا المجلس، "الذوات المشمولين بالقانونين الآنفي الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960،والمبلغين بعدم وجود قيد يمنعهم من التعيين، وفقا لنتائج التقاطع الوظيفي التي أقرّها ديوان الرقابة المالية، الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في أعلاه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي للمجلس و بدءا من يوم الثلاثاء الموافق27 كانون الأول 2022 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16 كانون الثاني 2023".

وتابع: "على أن يُرفق مع الطلب الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس جميعها ".

تحرير: أ.أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يطلق استمارة التقديم لتعيين الاوائل وحملة الشهادات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يطلق استمارة التقديم لتعيين الاوائل وحملة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).