2022/12/26 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وصول الباخرة (Bulk castor) المحملة بـكمية 42000 الف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية للوجبات المتبقية لعام 2022.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية محملة بمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية".وأضاف أن "فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية وفاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، استقلوا سطح الباخرة لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصا اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".وتابع أنه "بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات، وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية".وأكد البيان أن "نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الأبيض ذات الحبة الطويلة والمصنف ضمن اجود الأنواع".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول باخرة محملة 42000 ألف طن من الرز لصالح السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول باخرة محملة 42000 ألف طن من الرز لصالح السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).