2022/12/26 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rIx-lL0lTtM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سواح اجانب يستمتعون بأجواء البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سواح اجانب يستمتعون بأجواء البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).