2022/12/26 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال خمسة متسولين حملوا لافتات انسانية "وهمية" ببغداد.

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