الإطاحة بسارق حقائب نسائية شرقي بغداد

2022/12/26 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بسرقة حقائب نسائية شرقي العاصمة.

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