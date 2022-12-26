2022/12/26 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أصدرت صحيفة "داون" المختصة بالتحليلات السياسية، اليوم الاثنين، توقعات بتحسين العلاقات السعودية- الإيرانية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بنتائج قمة بغداد الثانية التي اختتمت اعمالها الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

وبينت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العلاقات الإيرانية- السعودية والمتخبطة منذ سبعينيات القرن الماضي، باتت تقترب اليوم بشكل أكبر من "التطبيع" بعد فترة من الوساطة التي قدمها العراق بين طهران والرياض".

وأشارت الى أن "الطرفين قد يكونان أخيرا توصلا الى قناعة بأن القرب الجغرافي والسياسي يحتم عليهما إيجاد طريقة للتعايش معا بشكل سلمي خصوصا بعد التأثيرات السلبية التي القت بها خلافاتهم على المنطقة"، بحسب تعبيرها".

وأوضحت الصحيفة أن "نتائج قمة بغداد الأخيرة التي عقدت في الأردن قد تكون المقدمة للتطبيع السعودي الإيراني، حيث أكد سفير طهران الى القمة ووزير خارجيتها حسين امير عبد الهيان، أن "القمة شهدت تواصلا "وديا" مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأكدوا خلالها نيتهم مواصلة المفاوضات والنقاش لحل المشاكل العالقة بين البلدين".

وقالت الصحيفة إن "التطبيع الإيراني والسعودي بات أقرب خصوصا بعد تطبيع الامارات التي اعادت علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع الجانب الإيراني"، متوقعة بأن "ينعكس التقارب السعودي الإيراني على الأوضاع العامة في العراق بشكل إيجابي"، على حد قولها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار التطبيع بين السعودية وايران يتسارع مدفوعاً بالوساطة العراقية (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار التطبيع بين السعودية وايران يتسارع مدفوعاً بالوساطة العراقية (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).