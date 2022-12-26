مطار بغداد الدولي يعلن عودة الرحلات الجوية

2022/12/26 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة الرحلات الجوية.

وذكر بيان لإدارة المطار تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نود اعلام كافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".

وصباح اليوم، قالت إدارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حركة الملاحة توقفت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م".

وأضافت، "سيتم الإعلام عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

ودائما ما تعلق ادارة مطار بغداد والمطارات الاخرى حركة الملاحة بسبب الضباب الكثيف الذي يؤدي لصعوبة مواصلة حركة الرحلات.

تحرير: أ.أ

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