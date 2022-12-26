النقل: نعمل على تحويل الموانئ العراقية إلى موانئ ذكية

2022/12/26 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستقلل من وقت انتظار تحميل وتفريغ السفن.

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