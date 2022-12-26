أحداث كانون الأول.. محافظ بغداد يخاطب التربية بشأن شمول محاضري 2020 بقرار 315

2022/12/26 | 11:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاثنين 26 كانون الاول 2022 محافظ بغداد يخاطب التربية بشأن...

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محافظ بغداد يخاطب التربية بشأن شمول محاضري 2020 بقرار 315 أولاً على المسلة.

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