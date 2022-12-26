2022/12/26 | 11:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام والاتصالات تمنح وزارة الشباب ترخيصا استثنائيا لاستخدام تقنية “إنترنت الأشياء” الـ IoT خلال خليجي 25 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/26 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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