"خطة" فرنسية- عراقية لاضعاف "نفوذ" ايران بالمنطقة.. الزمان والمكان والحكاية

2022/12/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن وجود ما وصفتها بــ"خطة" وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع مسؤولين عراقيين من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لــ"اضعاف طهران" عن طريق تقليل اعتماد العراق على علاقته الرسمية مع ايران.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها وترجمته (بغداد اليوم)، أنه "تم إطلاق مشروع خطة إقليمية جديدة مدعومة ومخطط لها من قبل فرنسا بهدف اضعاف الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة"، الامر الذي أوردته أيضا صحيفة "ايتماد الهندية" وأكدت خلاله المعلومات التي وردت حول ما قالت طهران تايمز انها "خطة فرنسية".

وتابعت أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يخفي موقف بلاده من ايران، حيث اعلن انه لا يمكننا ان نحل مشاكل العراق، لبنان وسوريا بشكل فعلي دون تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة"، والذي وصفته الصحيفة بانه يعكس "وجهات نظر دول الخليج والمسؤولين العرب في المنطقة الذين يتهمون ايران بشكل مستمر بانها السبب وراء عدم الاستقرار في المنطقة من العراق وحتى لبنان وسوريا".

الرئيس الفرنسي بحسب الصحيفة، كشف عن إقامة "اجتماع خاص على هامش قمة بغداد الثانية التي عقدت في الأردن"، شمل المسؤولين العرب بحضور رئيس الوزراء العراقي، ودون اشراك المسؤولين الإيرانيين او الاتراك، موضحة بان الاجتماع تداول "مشاريع الغاز، الماء والكهرباء ونقلها الى العراق عن طريق الدول العربية بهدف تقليل اعتماد بغداد على طهران"، الامر الذي قالت ان ماكرون يحاول "اضعاف" ايران من خلاله.

يشار الى ان الرئيس الفرنسي وخلال عودته من قمة بغداد الثانية الأسبوع الماضي، اعلن عن نيته إقامة قمة أخرى تتعلق بالوضع في لبنان، مشددا على ضرورة ان "يتغير النظام السياسي في البلاد بأسرع وقت ممكن"، حيث اشارت صحيفة ايتماد الى "انه جزء من محاولات ماكرون تقليل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط".

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