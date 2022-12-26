قفزة جديدة لاسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2022/12/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا صباح اليوم 155000 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 155500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 154500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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