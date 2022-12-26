محاضرو الرصافة الثالثة يتظاهرون أمام وزارة المالية لشمولهم بالتثبيت (فيديو)

2022/12/26 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من محاضري الرصافة الثالثة، صباح اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "محاضري الرصافة الثالثة نظموا تظاهرة كبيرة، في وقت مبكر من صباح اليوم، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبهم بشمولهم بقرار التثبيت على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم".

واضاف أن "المحاضرين هددوا بالتصعيد والإضراب في حال لم ينفذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية".

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