2022/12/26 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، سحب يد 7 موظفين بينهم مديرا طريبيل والمجمع التصديري.
وبحسب وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فإن “مدير الهيئة العامة للكمارك قرر سحب يد […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم مدير طريبيل..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم مدير طريبيل.. الكمارك تسحب يد 7 موظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فإن “مدير الهيئة العامة للكمارك قرر سحب يد […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم مدير طريبيل..
الكمارك تسحب يد 7 موظفين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم مدير طريبيل.. الكمارك تسحب يد 7 موظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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