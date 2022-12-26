2022/12/26 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، سحب يد 7 موظفين بينهم مديرا طريبيل والمجمع التصديري.وبحسب وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فإن “مدير الهيئة العامة للكمارك قرر سحب يد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم مدير طريبيل..



الكمارك تسحب يد 7 موظفين المركز الخبري الوطني.

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