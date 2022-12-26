2022/12/26 | 11:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8MHqCxiBRVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرقة بيت الغناء الريفي تحيي الموروث الريفي الطربي الأصيل في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرقة بيت الغناء الريفي تحيي الموروث الريفي الطربي الأصيل في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).