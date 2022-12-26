لأول مرة منذ عامين.. وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

2022/12/26 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وفد حكومي إثيوبي، صباح الإثنين، إلى عاصمة تيغراي لإجراء أول زيارة رسمية لممثلين فدراليين بعد أكثر من سنتين من نشوب نزاع في هذه المنطقة المتمردة، وفقا لـ"فرانس برس".

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