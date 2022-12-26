استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكربلاء

2022/12/26 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي

بالارتفاع مقابل الدينار العراقي،

اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد، وفي محافظة كربلاء

المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصتي الكفاح والحار

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