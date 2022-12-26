عيوب اقتصادية يجب تصحيها

2022/12/26 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

من اجل رسم خارطة طريق لاقتصاد عراقي

خال من التناقضات والعيوب البنيوية

الاقتصادية ، يجب الموازنة بين جميع

القطاعات الاقتصادية وعدم تسيد قطاع

على قطاع اخر او اهماله كليا ، وتنشيط

بقية

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