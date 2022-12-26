الإعلام والاتصالات تمنح وزارة الشباب ترخيصا استثنائيا لاستخدام تقنية “إنترنت الأشياء” خلال خليجي 25

2022/12/26 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت هيئة الإعلام والاتصالات،

الاثنين، التسهيلات اللازمة وبصورة

عاجلة لاستخدام الترددات اللازمة

لتشغيل تقنيات "إنترنت الأشياء" الـ IoT

في ملاعب خليجي 25 المزمع اقامته في

محافظة البصرة.

وقالت الهيئة ف

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