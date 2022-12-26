تصعيد صيني جديد فوق مضيق تايوان

2022/12/26 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رصد 7 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.

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