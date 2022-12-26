برئاسة يار الله.. وفد أمني يصل صلاح الدين (صور)

2022/12/26 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني رفيع، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الى قاطع عمليات صلاح الدين.

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