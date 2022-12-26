2022/12/26 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع عامل إثر سقوطه من مكان عالي في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. مصرع عامل إثر سقوطه داخل أحدى شركات الحفر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. مصرع عامل إثر سقوطه داخل أحدى شركات الحفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).