2022/12/26 | 12:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/26 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).