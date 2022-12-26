العراق موعود بزخات مطرية خلال ساعات.. الوفرة لهذه المناطق

2022/12/26 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين، عن عودة الامطار الى العراق خلال الساعات المقبلة، مشيراً الى ان الامطار ستكون متوسطة الشدة الى غزيرة.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حالة مطرية تبدأ مساء اليوم الاثنين"، متوقعاً أن "تضعف الامطار في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث ستكون الانبار والسماوة والنجف تحت الأمطار الليلة ونهار الغد، خاصةً اقسامها الغربية ومناطق البادية".

وأضاف أن "البصرة مرشحة لأمطار بين متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن الجنوبية فيها، فيما سيكون تساقط للمطر بأماكن متباعدة مع بعضها في باقي مدن الفرات الأوسط".

وأشار الى أن "العاصمة بغداد وديالى ومدن شمال البلاد خرجت من نطاق الفرص فقط قطرات عشوائية".

وخلال الايام السابقة، شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، تساقط أمطار غزيرة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

تحرير: أ.ق

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