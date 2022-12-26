رفعت خزنة متجر بيد واحدة.. كاميرا ترصد عملية سرقة أمام أعين الجميع في وضح النهار

2022/12/26 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن مجموعة من النساء اللائي نفذن عملية سطو عن طريق الإلهاء في متجر بقالة.حدث ذلك الأسبوع الماضي في مدينة أورانج في كاليفورنيا، حيث كان الموظفون مشغولين بمساعدة وخدمة الزبائن.

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