مع اقتراب موعد خليجي 25.. السوداني يجتمع مع سفراء دول الخليج واليمن

2022/12/26 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

يوم الاثنين، مع سفراء دول الدول

الخليجية في العراق، سبل تطوير التعاون

والشراكة بما يحقق مصالح شعوب هذه

البلدان.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان

تلقته وكالة

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