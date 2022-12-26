2022/12/26 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في محافظة البصرة، مبينا أن الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان السوداني، "افتتح مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في محافظة البصرة".

وأكد السوداني، أن "الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي"، مشددا "عزم الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين".

يشار إلى أن مركز الكوثر للطب النووي في البصرة، يعد أول مركز متخصص في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبية، وتتوفر فيه خدمات تشخيصية متقدّمة على مستوى العراق والمنطقة وهو مجهز بأجهزة وتقنيات حديثة لمعالجة مرضى السرطان وتشخيص الإصابات المبكرة للسرطان، وقد جُهز بأحدث مفاعل (سايكلوترون) من إنتاج شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).