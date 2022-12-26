الصناعة تعتـزم إنتـاج السخـان سعـة 160 لتـر

2022/12/26 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن استمرارها بإنتاج السخان الكهربائي علامة بابل بسعات ٨٠ لتر و ١٢٠ لتر بجودة ومُواصفة عالية وطرحه للبيع عِبرَ المنافذ التسويقية للشركـة .

وقال مُدير مصنع المُحركات والأجهزة الكهربائية ريـاض عبـد الله في بيان إن "سخان بابل يتفوق على أفضل السخانات المُتوفرة في السوق المحلية لإحتوائه على عِدة مُميزات منها إستخدام مادة الفوم كعازل بدلاً عن الصوف الزجاجي وأنَّ سعاته حقيقية ويخضع للسيطرة والفحص في جميع مراحل الإنتاج داخل الشركة وللرقابة والفحص من الجهات المُعتمدة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف عبد الله، أن "للسخان ضمان حقيقي لموسم كامل مع تقديم خدمات ما بعد البيع ومُنافس بالجودة والسعر ، مُبيناً بأنَّ المصنع ينتج بحدود ١٠٠ إلى ١٥٠ سخان شهرياً حسب المُخطط وطلب السوق".

وأشار الى ان "المصنع يشهد تطورا مُستمرا لتنويع وتطوير المُنتجات وزيادة الطاقات حيث تنوي الشركة إنتاج السخان الكهربائي سعة ١٦٠ لتر وبمُواصفات خاصـة".

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