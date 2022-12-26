2022/12/26 | 12:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jy2cC6UGQnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمراض سرطانية تغزو منطقة العماري ببغداد وتسبب بوفاة العديد من أطفال المنطقة بسبب إحدى الشركات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمراض سرطانية تغزو منطقة العماري ببغداد وتسبب بوفاة العديد من أطفال المنطقة بسبب إحدى الشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).