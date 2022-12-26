2022/12/26 | 13:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: نتوقع مشاركة الصدريين بقوة في انتخابات مجالس المحافظات لإدراكهم أن الانسحاب كان خطأ كبيرا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: نتوقع مشاركة الصدريين بقوة في انتخابات مجالس المحافظات لإدراكهم أن الانسحاب كان خطأ كبيرا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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