2022/12/26 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NCSeXqto42k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: نتوقع مشاركة الصدريين بقوة في انتخابات مجالس المحافظات لإدراكهم أن الانسحاب كان خطأ كبيرا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: نتوقع مشاركة الصدريين بقوة في انتخابات مجالس المحافظات لإدراكهم أن الانسحاب كان خطأ كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).